КСУ звернувся до ОБСЄ щодо законності е-декларування

Конституційний суд України звернувся за консультацією до координатора проектів ОБСЄ у питанні відповідності новостворених українських антикорупційних органів міжнародно-правовим нормам.

Про це повідомляється на сторінці координатора проектів ОБСЄ в Україні у Facebook.

"Тоді як сьогодні починаються слухання про відповідність антикорупційних новацій Основному закону, маємо приємність повідомити, що Конституційний суд звернувся до координатора проектів ОБСЄ з проханням надати консультативний висновок про те, чи відповідають ці новації міжнародно-правовим зобов’язанням та стандартам", – йдеться у повідомленні.

У координатора проектів наголошують, що висновок було надано Суду до початку розгляду справи, і відзначають важливість самого факту звернення.

Відзначимо, як зазначено на сайті Конституційного суду України, сьогодні, 22 грудня, розпочинається розгляд справи про відповідність антикорупційних законодавчих змін Конституції України.

"Конституційний суд у формі усного слухання розпочне розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та статті 3661 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні суду.