Меджліс висловив співчуття у зв'язку з оскверненням синагоги в Умані

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Рефат Чубаров висловив співчуття членам єврейської громади України і всім українцям у зв'язку з оскверненням невідомими могильного комплексу Раббі Нахмана в Умані.

Він зазначив, що в Умані невідомими був осквернений могильний комплекс Раббі Нахмана, який є відомим місцем паломництва послідовників його вчення.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлюю співчуття членам єврейської громади України і всім громадянам України у зв'язку із вчиненим невідомими особами варварством", - підкреслив Чубаров.

Нагадаємо, що в Умані цієї ночі невідомі осквернили синагогу біля могили цадика Нахмана.