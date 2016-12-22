МЗС готує пропозиції щодо впровадження візового режиму з РФ, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна має рухатись в напрямку того, щоб контролювати, хто приїжджає з Росії.

За його словами, українське МЗС наразі аналізує можливість запровадження візового режиму з Росією, повідомляє ТСН.

"Зараз це аналізуємо і потім вийдемо з пропозицією щодо того, як ми це будемо робити і щодо часових рамок", - зауважив Клімкін.

У той же час він додав, що після впровадження візового режиму від РФ можна очікувати провокацій.

Міністр також наголосив, що "візовий режим - це відносини між цивілізованими країнами".