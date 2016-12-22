На Тернопільщині створили інтерактивну карту легального продажу новорічних ялинок

П’ять з половиною тисяч хвойних дерев планують реалізувати до Різдвяно-Новорічних свят лісівники Тернопільщини. Для того, аби охочим придбати деревця було легше зорієнтуватися, в обласному управлінні лісового та мисливського господарства створили інтерактивну карту їх легального продажу.

«Легальних точок продажу є 49 в області. Фактично в кожному лісгоспі. Вирішили зацікавити людей і, можливо, це сприятиме більшій реалізації новорічних ялин та сосен», — розповіла «Дню» прес-секретар установи Марія Сабан, яка є ініціатором створення і розробником інтерактивної карти на сайті управління. Найбільше новорічних дерев для продажу пропонує Кременецький лісгосп — півтори тисячі. Кременчани, можна сказати, спеціалізуються по соснах, для яких в тій місцині найсприятливіші умови зростання. До речі, саме соснам надають перевагу жителі Південної України. Про це свідчать оптові замовлення з цих регіонів. «Мешканців південних областей більше цікавить сосна, бо вона довше стоїть і більш пухнаста», — каже Марія Сабан.

Якщо торік лісівники Тернопільщини пропонували покупцям також деревця в контейнерах, які згодом можна висадити в ґрунт, то тепер від цього відмовилися, адже росте така ялинка з насінини в горщику 5-7 років і коштує відповідно дорого, а попит був невеликий. Як поінформував головний спеціаліст відділу лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Маланчук, який цього року відповідає за новорічну кампанію, загалом для вирощування новорічних дерев в області відведено 98 гектарів, де нині зростають триста тисяч вічнозелених красунь. З них 100 тисяч — готові до реалізації.

Проте, за словами Андрія Маланчука, попит на живі деревця падає. Цього року план продажу зменшили на понад дві тисячі. Люди надають перевагу синтетичним ялинкам, прикрашають оселі до Різдвяно-Новорічних свят композиціями з гілок. Але лісівники наголошують: на місці зрубаних новорічних дерев садять нові, що не зашкоджує екології. А от тим, хто вирішив взяти хвойне дерево у лісі чи навіть на околиці села, то варто перед тим задуматися: за незаконно зрубану ялинку чи сосну законодавством України передбачений штраф від 5-ти до 10-ти неоподатковуваних мінімумів, а також — санкції за нанесення шкоди державному лісовому фонду. Природоохоронні рейди, що розпочалися по всій Україні на початку грудня, триватимуть до 14-го січня 2017-го року.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль