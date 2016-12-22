Німеччина цього року депортувала майже 24 тис. мігрантів

До кінця листопада цього року Німеччина депортувала 23 750 іноземців, які були зобов’язані залишити країну після відмови їм у наданні притулку, що на кілька тисяч більше, ніж у попередньому році.

Про це пише Die Welt з посиланням на дані німецького МВС.

Видання нагадує, що навесні федеральний міністр з особливих доручень Петер Альтмаєр назвав реалістичною цифру в 40 000 висланих з країни мігрантів.

В Німеччині наразі перебуває понад 215 000 іноземців, які зобов'язані покинути країну.

До кінця листопада за даними німецького МВС були депортовано лише 23 750 мігрантів.

"Таким чином, цього року відбулося лише незначне збільшення висланих з країни мігрантів у порівняні з минулим роком, коли було депортовано загалом 20 888 осіб", – йдеться у повідомленні видання.

Крім того, за даними МВС, понад 51 тис. мігрантів (а саме 51 243 особи – ред.) виїхали з країни добровільно у рамках програми добровільного повернення затвердженої в цьому році. У 2015 році таких було лише близько 35 000 осіб.

Видання додає, що цього року Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) задовольнило 616 000 прохань про надання притулку, що 160% більше, ніж попереднього року.

Окрім того, за даними МВС ФРН станом на кінець листопада 1158 осіб перебувають в так званих рюкзаках на німецьких кордонах.

Йдеться про місця утримання тих осіб, які затримані на спробу нелегального перетину кордону, і не заявляють про намір просити притулку.