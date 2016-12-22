Новий рейс "Київ – Тбілісі" запустить авіакомпанія "Дарт"

Авіакомпанія "Дарт" 23 грудня відкриє новий маршрут Київ-Тбілісі, який виконуватиметься з аеропорту "Київ" (Жуляни) двічі на тиждень - щоп'ятниці та щонеділі.

Згідно з повідомленням аеропорту, рейс обслуговуватиме літак Airbus 320.

Авіакомпанія "Дарт" також виконує регулярні рейси з аеропорту "Київ" до Афін і за чартерними програмами до Фінляндії та Словенії.

Авіакомпанія "Дарт" існує як чартерний авіаперевізник із 1997 року. Експлуатує літаки Bombardier Lear Jet 60, Airbus 320 та Boeing 737-300/500.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що наступного року буде можливим залучення європейських лоукостерів на українському авіаринку.