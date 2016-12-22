ООН створить спеціальний орган з розслідування військових злочинів у Сирії

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за створення спеціального органу, який буде допомагати в документуванні найсерйозніших порушень міжнародного права в Сирії, зокрема можливих військових злочинів та злочинів проти людяності.

За резолюцію проголосували 105 держав-членів Асамблеї. 15 держав, серед яких Росія, Сирія, Іран, Китай, Куба та Венесуела, виступили проти резолюції. Представники 52 країн утрималися.

Документом встановлений "міжнародний незалежний та неупереджений механізм" на чолі з ООН, який буде "збирати, узагальнювати, зберігати й аналізувати свідчення порушень міжнародного гуманітарного права та порушень прав людини і готувати документи з метою полегшення і прискорення справедливих і незалежних кримінальних процедур".

Штаб сприятиме роботі незалежної міжнародної комісії з розслідування подій у Сирії, яка була заснована в 2011 під патронатом Ради ООН з прав людини.

Авторами резолюції виступили представники Ліхтенштейну і Катару. Постійний представник Ліхтенштейну в ООН Крістіан Венавесер висловив надію, що резолюція стане "важливим кроком" для координації діяльності ООН щодо подій у Сирії.

Постійний представник Сирії в ООН Башар Джафарі заявив, що резолюція - це "кричуще втручання в справи держави-члена ООН", а також "пряма загроза розв'язання" конфлікту.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй планує відправити в Алеппо 20 спостерігачів для ефективного моніторингу за евакуацією з міста.