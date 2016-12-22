Остаточне рішення по українському безвізу ЄС ухвалить навесні, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прогнозує, що ЄС ухвалить остаточне рішення по безвізу для українців навесні наступного року.

Про це глава українського МЗС заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє УНІАН.

Відповідаючи на запитання журналістів він зазначив, що з точністю до тижня не може сказати, коли буде рішення по безвізу для українців наступного року.

"Моя версія, що це декілька місяців, плюс-мінус там один тиждень. Чесно, не можу сказати, але те, що це буде протягом найближчих місяців, це можу сказати... Впевнений, що рішення буде у нас навесні", – відзначив він.

Такий термін ухвалення остаточного рішення Клімкін пояснив, зокрема, тим, що у процесі скасування віз для українців Європарламент в лютому ще раз голосуватиме за механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами.

"Зараз, за моїми останніми даними… у Європейському парламенті цей механізм (призупинення. – Ред.) буде проголосований в лютому, потім, відповідно, буде рішення Європейської ради, потім воно буде опубліковане, тобто дійсно, це справа декількох місяців", – наголосив Клімкін.

Глава МЗС України нагадав, що Європейська комісія та Європарламент і всі країни-члени ЄС визнали, що Україна виконала всі критерії, необхідні для скасування віз.

"Як тільки буде механізм реагування, відповідно, вони проголосують безвіз для України", – додав Клімкін.

Нагадаємо, 15 грудня Європарламент проголосував за законопроект щодо впровадження механізму призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.

Того ж дня Європейський парламент оприлюднив нову індикативну дату розгляду питання про безвізовий режим для України – 3 квітня, яку пізніше прибрали з сайту Європарламенту.

Як відомо, в ЄС питання надання безвізового режим для України та Грузії привʼязали до запуску так званого механізму призупинення.

Варто додати, що датою індикативного голосування за безвізовий режим для громадян Грузії і надалі лишається 2 лютого.