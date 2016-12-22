Підготовка Євробачення-2017 йде за планом, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підготовка до проведення пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться у Києві в 2017 році, проходить в плановому режимі.

Про це він зазначив у четвер під час робочої наради з питань підготовки до проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення", повідомляє прес-служба глави уряду.

"Учасники наради обговорили питання розробки та прийняття необхідних нормативно-правових актів, творчу концепцію, місце та офіційні локації проведення "Євробачення", заходи із забезпечення безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу тощо. Володимир Гройсман зазначив, що підготовка до пісенного конкурсу йде в плановому режимі та закликав усіх відповідальних осіб до ефективної співпраці заради успішного проведення конкурсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у нараді взяли участь віце-прем'єр-міністри України В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Володимир Кістіон, міністр культури України Євген Нищук, Київський міський голова - голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко.

Нагадаємо, що радіостанція "Шансон" отримала штраф за пісню про російський морфлот.