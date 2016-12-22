Після виключення Савченко Україну в ПАРЄ представлятиме Береза, - Гопко

Після виключення нардепа Надії Савченко із делегації ПАРЄ представляти Україну замість неї буде Борислав Береза. Про це заявила народний депутат Ганна Гопко в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Сьогоднішнє голосування (щодо виключення Савчено з делегації, - ред.) показує, що на місці Савченко, це було проголосовано, буде Борислав Береза, який був її заступником, який ці 2 роки постійно їздив в ПАРЄ, який знає декілька іноземних мов, представляти Україну і відстоювати інтереси держави", - сказала Гопко.

За її словами, наразі невідомо, хто буде його заступником.

"Хто буде заступником, ми зараз чекаємо, хто з фракції визначиться, тому що зараз виглядає, що це квота "Народного фронту". Будемо з’ясовувати пропозиції і кандидатур, хто буде заступником Берези", - зауважила нардеп.