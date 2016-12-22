Порошенко і Меркель обговорили припинення вогню на Донбасі

Президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили питання припинення вогню на Донбасі та негайне звільнення українських заручників, передає прес-служба АП.

“Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема спробу наступу, яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом. Петро Порошенко і Ангела Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників”, - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Президент України висловив співчуття німецькому народу у зв’язку з терактом на різдвяному ярмарку в Берліні.

“Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах та формах, де б він не відбувався”, - заявив Порошенко.

Нагадаємо, що за 2016 рік на Донбасі жертвами конфлікту стали 83 мирних жителів.