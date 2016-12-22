Президент України Петро Порошенко звільнив послів у Македонії та Греції, підписавши відповідні розпорядження. Про це йдеться в указах, опублікованих на сайті глави держави.

Так, указом № 564/2016 звільнено Ю.Гончарука з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Македонія

"Звільнити Гончарука Юрія Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Македонія", — йдеться у документі.

Також президент звільнив В.Шкурова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці.

"Звільнити Шкурова Володимира Анатолійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Грецькій Республіці", — зазначено в указі № 565/2016.

Нагадаємо, відповідальність за вбивство посла Росії в Туреччині Андрія Карлова взяла на себе сирійська озброєна коаліція "Джейш аль-Фатха".