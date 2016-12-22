Прокурорів з Краматорська засудили до 8 років ув'язнення за хабарництво

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області визнав винними колишнього прокурора Краматорська та його заступника, які вимагали 100 тисяч гривень хабара за непроведення перевірок господарської діяльності підприємців.

Про це інформує прес-центр СБУ.

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою затримали здирників у минулому році "на гарячому" під час одержання однієї з частин неправомірної вигоди.

Зловмисникам призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура проводить досудове слідство за фактом виведення 500 млн гривень з державних банків.