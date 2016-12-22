ПриватБанк зніме всі обмеження з операцій вже сьогодні, - Шлапак

Сьогодні протягом дня ПриватБанк має намір зняти всі обмеження зі своїх послуг.

Про це під час брифінгу заявив голова правління ПриватБанку Олександр Шлапак, повідомляє Еспресо.TV.

Він запевнив клієнтів банку, що вони отримають найкращий сервіс, який тільки може бути наданий в Україні.

"Протягом останніх трьох днів, коли працювала тимчасова адміністрація, були накладені певні обмеження на діяльність банку, однак сьогодні рішенням правління всі ці обмеження зняті і всі наші клієнти зможуть вже до кінця дня отримати повний набір послуг, які раніше надавав ПриватБанк", - наголосив Шлапак.

Зокрема, за його словами, будуть розблоковані кореспондентські рахунки, відновиться нарахування відсотків, в належному режимі буде працювати система Swift, будуть видаватися кредити овердрафт.