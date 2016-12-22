Рада знизила "зелений" тариф для сонячних електростанцій

Верховна Рада знизила коефіцієнт "зеленого" тарифу для ряду електростанцій.

За такі зміни в закон про електроенергетику N5129 проголосували 232 депутати, передає ЛІГА.net.

Мета змін - знизити коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, яка вироблена на сонячних електростанціях потужністю понад 10 МВт.

При цьому електростанції повинні бути побудовані до 30.06.2015. Коефіцієнт знижується до розміру, який діяв до прийняття змін до низки законів для забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел N514-19 від 04.06.2015.