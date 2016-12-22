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Марко Вовчок, українська письменниця, поетеса, перекладачка

Радіостанція "Шансон" отримала штраф за пісню про російський морфлот

22 грудня, 2016 - 18:54
Фото Reuters

Радіостанція "Шансон" отримала від Національної ради штраф за трансляцію пісні про російський морфлот.

Про  це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

«Радіостанція "Шансон" отримала від Національної ради санкцію штраф (25% від ліцензійного збору = 294 тис. грн) за трансляцію пісні Дениса Майданова "Тихий океан". В трансляції цієї пісні вбачаємо популяризацію та пропаганду ВМФ держави-агресора», - йдеться у повідомленні.

Джерело: День
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