Радіостанція "Шансон" отримала штраф за пісню про російський морфлот

Радіостанція "Шансон" отримала від Національної ради штраф за трансляцію пісні про російський морфлот.

Про це повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

«Радіостанція "Шансон" отримала від Національної ради санкцію штраф (25% від ліцензійного збору = 294 тис. грн) за трансляцію пісні Дениса Майданова "Тихий океан". В трансляції цієї пісні вбачаємо популяризацію та пропаганду ВМФ держави-агресора», - йдеться у повідомленні.