Сесію Львівської міської ради перенесли на наступний тиждень

Сьогодні, після двох вимушених перерв через блокування трибуни активістами ГО «Розвиток громади», сесію ЛМР перенесли на наступний тиждень – за словами секретаря ради Анатолія Забарила, наступне засідання відбудеться у понеділок, 26 грудня.

Нагадаємо, що спричинило обурення активістів питання щодо сміттєсортувальної лінії у «Рясному» (Шевченківський район Львова). Мешканці «Рясного» категорично проти встановлення обладнання на території "Львівхімсільмашу" й обіцяли вступитися тільки після ухвалення рішення про заборону його роботи.

У мерії говорять, що для обговорення і вирішення цього питання створять спеціальну робочу групу, до якої ввійдуть міський голова Андрій Садовий, директор департаменту ЖКГ Сергій Бабак, директор «Львівспецкомунтрансу» Тарас Стефанишин і громадські активісти – Леся Турашвілі, Роман Дуда, Святослав Сірий, Богдан Калиняк, Наталія Кузьма і Віталій Мокрик.

Чи припиниться протистояння між міською радою і мешканцями «Рясного», стане відомо вже на початку наступного тижня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів