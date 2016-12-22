США повернули Японії частину острова Окінава, окупованого в кінці Другої світової війни

США повернули Японії частину території своєї військової бази на острові Окінава, окупованому в 1945 році.

Площа ділянки, повернувся під японську юрисдикцію, становить десять тисяч акрів (40,5 квадратних кілометрів), говориться в повідомленні Пентагону.

"Це повернення зменшить нашу присутність на Окінаві приблизно на двадцять відсотків", - заявила посол США в Японії Керолайн Кеннеді.

За її словами, зменшення військової бази не позначиться на зменшенні оборони Японських островів американськими силами.