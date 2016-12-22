Сущенко є об'єктом оперативних розробок ФСБ, - адвокат

Російський адвокат Марк Фейгін заявив, що оперчастина в Лефортово безпосередньо пов'язана з ФСБ і веде розробку стосовно його підзахисного, журналіста Укрінформу Романа Сущенка.

Про це адвокат повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

"Оперчастина в Лефортово, очевидно, безпосередньо пов'язана з ФСБ. Роман Сущенко, до речі, теж є об'єктом оперативних розробок. Але це все безглуздо, оскільки він розумна людина і розуміє, що навколо відбувається", - сказав Фейгін.

Він нагадав, що в російських СІЗО зберігся такий анахронізм радянської системи, як оперчастина: "Вона займається оперативною роботою, тобто розкриттям злочинів у стінах закладу". СІЗО Лефортово до 2005 року входило до системи ФСБ, тепер офіційно підпорядковується ФСВП, але має тісні неформальні контакти з ФСБ.