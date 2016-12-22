Сирія стала полігоном для РФ, - Ходжес

Командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес звинуватив Росію у використанні військової кампанії в Сирії для "навчання у бойових умовах", повідомляє ВВС.

Ходжес заявив, що російська "зневага до жертв серед цивільного населення... це поведінка не країни, яка хоче, щоб її розглядали як супердержаву".

"Те, що ми бачимо у Сирії, звісно, є демонстрацією можливостей та використанням озброєнь, яке не є необхідним", - заявив Ходжес.

Нагадаємо, що у Данії кібератаки РФ визначили як основну загрозу.