Трамп планує розширити ядерний потенціал США

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати мають розширити свій ядерний потенціал.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сполучені Штати повинні значно зміцнити та розширити свої ядерні можливості до того часу, коли світ прийде до тями щодо ядерної зброї" – написав Трамп.

Крім того, під час виборчої кампанії Дональд Трамп припустив більше поширення ядерної зброї, зокрема, для таких країн як Японія, Саудівська Аравія та Південна Корея.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.