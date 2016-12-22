Трамп планує розширити ядерний потенціал США

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Сполучені Штати мають розширити свій ядерний потенціал.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Сполучені Штати повинні значно зміцнити та розширити свої ядерні можливості до того часу, коли світ прийде до тями щодо ядерної зброї" – написав Трамп.

Крім того, під час виборчої кампанії Дональд Трамп припустив більше поширення ядерної зброї, зокрема, для таких країн як Японія, Саудівська Аравія та Південна Корея.