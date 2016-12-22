Турецька поліція відпустила родичів вбивці російського посла

Родичі поліцейського, який застрелив російського посла в Анкарі три дні тому, були відпущені на волю

Про це повідомляє CNN Turk.

Як відомо, прокуратура затримала для допиту матір, батька, сестру і двох інших родичів Мевлюта Мерта Алтинташа після того, як 22-річний поліцейський застрелив посла РФ Андрія Карлова в понеділок.

"Слідчі дії антитерористичного управління провінції у контексті розслідування вбивства Карлова щодо родичів Алтинташа завершено", – йдеться у заяві прокуратури.

Як відомо, 19 грудня в ході виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої посольством Росії в Анкарі й муніципалітетом району Чанкая було скоєно напад на посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Молодий чоловік у чорному костюмі та краватці, який пройшов на виставку як охоронець, кілька разів вистрелив у Карлова. Нападника було вбито в ході операції поліції.

Російський посол помер від отриманих поранень.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило збройний напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова.

Пізніше стало відомо, що чоловік, який вбив російського посла у Туреччині, Мевлют Мерт Алтинташ працював у поліції Анкари.