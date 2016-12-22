У Києві тепер можна записатися до лікаря онлайн

Пацієнти Київського міського дитячого діагностичного центру, які мають «Картку киянина», тепер можуть записатися до лікаря онлайн. Про це йдеться в повідомленні прес-служби проекту «Поліклініка без черг».

Новація реалізована спільно з Київським міським дитячим діагностичним центром (КМДДЦ) і проектом «Поліклініка без черг».

«Новий сервіс надасть можливість користувачу, не виходячи з дому, за допомогою персонального кабінету на сайті kyivcard.com.ua або мобільного додатку вибрати медичний заклад і записатися на прийом до лікаря онлайн», - розповідає координатор проекту «Картка киянина» Юлія Спасібова.

Сервіс допоможе пацієнту економити час, оскільки користувач зможе скласти зручний графік відвідування лікарів. Окрім цього, медичні установи і місто зможуть краще враховувати фактичний потік пацієнтів.

«Інтеграція системи «Поліклініка без черг» з «Карткою киянина» - наступний логічний крок співпраці з КМДА після запуску системи онлайн запису на прийом до лікаря в Київському міському дитячому діагностичному центрі. Ця співпраця відбулося за рахунок ініціативи Kyiv Smart City в партнерстві з інкубатором 1991. У наступному році, згідно з дорученням Віталія Кличка, ми плануємо впровадження системи по всіх поліклініках Києва», - каже засновник проекту «Поліклініка без черг» Артур Верба.

Розробники проекту обіцяють, що найближчим часом до проекту буде інтегровано інші медзаклади столиці.

Окрім цього, планується запуск ще двох ініціатив - електронна медична карта і електронний рецепт. Перша переведе амбулаторні карти в цифровий формат. Таким чином, під час відвідування лікарні, пацієнту достатньо буде мати при собі «Карту киянина» або смартфон з однойменним мобільним додатком, де будуть зберігатися медичні дані пацієнта.

А після впровадження електронного рецепта, в аптеці досить буде пред'явити лише «Карту киянина» або мобільний додаток - пацієнт миттєво буде ідентифікований в системі, після чого йому дадуть необхідні ліки, а також автоматично нарахують знижку відповідно до соціального статусу, додають розробники.

Марія ЮЗИЧ