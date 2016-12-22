У Києві завершився міжнародний турнір зі сквошу "PARETI Squash Open 2016". За п'ять днів у турнірі взяли участь близько 200 гравців з 14 країн світу, які розіграли призовий фонд і рейтингові очки в 5 категоріях на кортах Sport Life Squash Arena.

У чоловічому фіналі серед чоловіків-професіоналів переміг італієць Stephane Galifi (Стефане Галіфе), який обіграв чеха Ondrej Uherka (Ондрея Угерка).

Як розповів директор турніру Максим Уракін: "Прогнозувати, хто ж стане володарем головного призу змагань, не взявся б ніхто. Ondrej Uherka (Ондрей Угерка) за останні роки виріс з перспективного гравця на справжнього бійця, а Stephane Galifi (Стефане Галіфе), хоч давненько і не виступав на міжнародних турнірах, має колосальний досвід. Перший гейм з мінімальною різницею взяв Ondrej Uherka (Ондрей Угерка) (11:9), другий на тай-брейку виграв Stephane Galifi (Стефане Галіфе) (12:10). І тут в справу втрутився Його Величність Випадок, в кінці другої партії чеський сквошіст невдало підвернув ногу і вже під час перерви зрозумів, що не зможе продовжувати боротьбу. Таким чином, Stephane Galifi (Стефане Галіфе) став володарем вже одинадцятого в своїй кар'єрі титулу переможця турніру PSA".

У жіночій категорії PSA перше місце виборола юна українка Аліна Бушма. Незважаючи на не найвищий номер посіву, Аліна впевнено проходила всіх суперниць, і білоруські Ірину Кульбацкую, і першу сіяну жіночого турніру грекиню Елізу Каргіоті; в фіналі Бушма перемогла Пауліну Кжівіцку з Польщі.

У категорії "Еліт" місця розподілилися наступним чином: 1) Костянтин Рибальченко, 2) Валерій Федорук, 3) Денис Подвірний.

У категорії "Жінки Аматори" перша трійка виглядає так: 1) Ірина Задворная, 2) Анна Немцева, 3) Олександра Воронкина.

У категорії "Чоловіки Аматори" п'єдестал зайняли: 1) Олександр Стіжка, 2) Ігор Крехтюк, 3) Олег Горошотченко.

Турнір "PARETI Squash Open 2016" вже другий рік поспіль проводиться під егідою PSA і за підтримки Федерації сквошу України.