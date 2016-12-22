У Львові громадські активісти зірвали сесійне засідання

«Львівська мерія заблокована. Вимагають у мера й депутатів рішення про заборону створення сміттєпресувально-сортувальних ліній на Рясному. Трибуну заблокували усі протестувальники: жителі Рясного, Білогорщі, АТОвці, стоматологи, громадські організації»... Отакими повідомленнями зараз переповнені стрічки новин у соціальних мережах.

Інформацію про зрив сесійного засідання у Львівській міській раді підтвердили й прес-службі ратуші: «У велику сесійну залу Львівської міської ради увірвались активісти ГО «Розвиток громади», які поводились дуже агресивно, виламали двері, спричинили штовханину та бійку. Учасники пікету зірвали сесійне засідання Львівської міської ради, вимагаючи від депутатів негайного голосування своїх питань».

Наразі у роботі пленарного засідання сесії триває вимушена перерва.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.