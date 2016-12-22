У роботі сесії Львівської міськради знову оголошено вимушену перерву

Причина – блокування трибуни активістами ГО «Розвиток громади».

Нагадаємо, що після того, як активісти ГО «Розвиток громади» зранку дуже агресивно, з виламуванням дверей, штовханиною і бійкам, зірвали пленарне засідання, міський голова Андрій Садовий оголосив перерву до 13.00.

Після перерви депутати розпочали формувати порядок новий денний – вилучили 10 питань і внесли 6 додаткових. Зокрема, було запропоновано розглянути питання щодо заборони сортування та складування сміття на вул. Шевченка, 327г.

Оскільки вказаний проект ухвали є непропрацьований, міський голова оголосив перерву: «Ухвала, яку мені поставили не стіл, не завізована і не відповідає закону. Я хотів би перед тим, як ми це питання будемо дебатувати, поспілкуватись з керівниками фракцій, повідомити їм інформацію, яка важлива для функціонування міста», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Тим часом, активісти ГО «Розвиток громади» знову заблокували трибуну у сесійній залі.

Наразі депутати готують проект ухвали про заборону сміттєсортувальної лінії на території "Сільмашу".

Виникають непорозуміння сьогодні і на сесії Львівської обласної ради.

«Керівництво області відмовилося відреагувати на події у Львівській міській раді та допомогти врегулювати небезпечну ситуацію, – заявила фракція «Самопомочі» в облраді. – Голова ЛОР Олександр Ганущин не прийняв пропозиції оголосити перерву в роботі сесії». Відтак фракція «Самопоміч» покидає сесійну залу обласної ради».

Отже, роблять висновок у «Самопомочі», керівництво області самоусунулося від підтримки міста Львова. Тому фракція «Самопомічі» залишила сесійну залу обласної ради.

«Це питання є спільним для області і міста, – наголошує депутат «Самопомочі» Юрій Огоновський. – Впевнений, якби така проблема була у нас, депутати Львівської міської ради насамперед перервали свою роботу і прийшли б сюди. Це питання безпеки, спільної праці. Проблема сміття – це не лише Львів, це питання усієї Львівської області».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів