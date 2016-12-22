У Вінниці збирають кошти на порятунок катакомб

Брати Менші Капуцини, які опікуються вінницьким монастирем, розпочали благодійну акцію «Врятувати вінницькі катакомби». За словами настоятеля храму, брата Костянтина Морозова, якщо нині не розпочати термінових реставраційних робіт, то Вінниця назавжди втратити цю архітектурну перлину. Особливе занепокоєння викликають старовинні підвальні приміщення. Найстаріше з них є частиною підземних ходів, які сполучали між собою три вінницькі монастирі (капуцинський, домініканський, єзуїтський) і датується ХVI століттям.

У минулому столітті весь капуцинський монастирський комплекс було знято з обліку пам’яток національного значення. Підвальне приміщення облаштували під атомне бомбосховище, храм переробили під лекторій, а частину приміщення монастиря заселили людьми з пролетаріату. І хоча у 1990 році храм повернули віруючим, роздані квартири залишилися за мешканцями. Через добудовані додаткові входи та виходи крізь монастирських фундамент почала просочуватися вода. А нещодавно у одній з квартир, яка розташована у приміщенні монастиря, лопнула водопровідна труба. Вода почала просочуватися до арки в стелі підвалу (колишньої пивоварні), наповнила її і почала литися потоками з неї. Щоб зупинити цей потік, капуцинам довелося подолати неабиякі адміністративні бар’єри. Адже будівля монастиря вважається житловим багатоквартирним будинком. Більше того у 2001 році мешканці приватизували свої квартири і є повноправними власниками будинку. Розмови з ЖЕКом, з сусідами, очікування на втручання «Водоконалу» – забирали час, а вода з арки, якій кілька століть, лилася потоком. Цей випадок спонукав капуцинів до пошуку нових шляхів збереження пам’ятки архітектури.

«З нашого боку ми робимо все, що від нас залежить. До цього часу ми роками розчищали від бетонних перекриттів усі підвальні приміщення, вивозили тонни сміття, щоб дати доступ вінничанам до їхньої історії. Ми лише трохи очистили цю перлину архітектури з болота спаплюження, і вже сьогодні вона приймає тисячі відвідувачів, які захоплюються її блиском, – пише на сайті парафії хмару Діви Марії Ангельської Брат Костянтин. – Запрошую всіх вас, разом зробити наступний крок і повернути їй повну красу. Зі свого боку ми готові звертатися до всіх міжнародних організацій, щоб отримати гранти на відновлення вінницьких катакомб. Сподіваємося, що невдовзі ми розпочнемо реставраційні роботи».

Закликає небайдужих допомогти капуцинам врятувати вінницькі катакомби авторитетний у Вінниці історик Олександр Федоришен. Каже, що екскурсії підземеллям користуються неабияким попитом у туристів, а тому у збереженні цієї пам’ятники має бути зацікавлена і міська громада, і влада.

«На сьогодні глобальної катастрофи немає. На щастя, проблему вдалося ліквідувати, екскурсії відбуваються за графіком і ситуація контрольована. Але питання порятунку вінницьких катакомб залишається відкритим. Приміщення треба реконструювати, бо це пам’ятка архітектури нашого міста, – зазначає Олександр. – В історичному плані ця споруда дуже актуальна. І якщо вдатися до туристичного прогнозу, то у наступному, 2017 році, екскурсія до вінницьких катакомб буде найпопулярнішою – це апріорі туристичний бренд міста, який треба брати за основу і розвивати».

Завдяки екскурсіям підземеллями парафія вже накопичила певну частину коштів. Але для глобальних реставраційних перетворень – це крапля в морі. Тому капуцини щиро сподіваються на спільні зусилля у відродженні пам’ятки. Перерахувати кошти можна на рахунок парафії з дописом: пожертва на вінницькі катакомби. Реквізити: Римсько-католицька парафія Пресвятої Діви Марії Ангельської Римсько-Католицької Церкви, Україна, 21050 Вінниця, вул. Соборна, буд. 12. Тел.: (0432) 67-10-13 або +380678409395 / Код ЄДРПОУ 20098538, р/р 26009000002523 в АТ «УКРЕКСІМБАНК» м. Київ МФО 322313»

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця