Україна опустилася на 30 місце у рейтингу ФІФА

Збірна України опустилася на одну позицію в грудневій версії рейтингу ФІФА та наразі займає 30-те місце. Про це пише сайт асоціації.

Змін у рейтингу практично не відбулося. Це сталося через відсутність міжнародних матчів в останньому місяці року. На першому місці рейтингу залишається аргентинська команда, наступними йдуть бразильці. Збірна Німеччини розташувалася на третьому місці.

Рейтинг ФІФА від 22 грудня:

1. Аргентина (1)

2. Бразилія (2)

3. Німеччина (3)

4. Чилі (4)

5. Бельгія (5)

6. Колумбія (6)

7. Франція (7)

8. Португалія (8)

9. Уругвай (9)

10. Іспанія (10)

...

30. Україна (29).

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