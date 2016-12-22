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Марко Вовчок, українська письменниця, поетеса, перекладачка

Україна опустилася на 30 місце у рейтингу ФІФА

22 грудня, 2016 - 12:43
Фото Reuters

Збірна України опустилася на одну позицію в грудневій версії рейтингу ФІФА та наразі займає 30-те місце. Про це пише сайт асоціації.

Змін у рейтингу практично не відбулося. Це сталося через відсутність міжнародних матчів в останньому місяці року. На першому місці рейтингу залишається аргентинська команда, наступними йдуть бразильці. Збірна Німеччини розташувалася на третьому місці.

Рейтинг ФІФА від 22 грудня:

1. Аргентина (1)

2. Бразилія (2)

3. Німеччина (3)

4. Чилі (4)

5. Бельгія (5)

6. Колумбія (6)

7. Франція (7)

8. Португалія (8)

9. Уругвай (9)

10. Іспанія (10)

...

30. Україна (29).

Нагадаємо, голкіпер Динамо Олександр Шовковський завершив кар'єру футболіста.

Джерело: День
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