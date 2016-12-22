Україна та Польща створять нову зенітно-ракетну техніку

Керівництво Державного концерну “Укроборонпром” та польська компанія WB Electronics S.A. підписали угоду про співпрацю, повідомляє "Укроборонпром".

З української сторони безпосередніми учасниками співпраці стали ДП "Спецтехноекспорт" та ДАХК "Артем", які входять до складу концерну.

Нові домовленості передбачають створення нових зразків зенітної та зенітної-ракетної техніки у відповідності до умов ведення сучасної війни.

"Досвід та можливості польських партнерів є важливим для нас та подальшого розвитку українського ОПК. Укроборонпром остаточно визначив курс переходу на міжнародні стандарти, саме тому ми раді розробляти нові зразки озброєння саме к компанією країни-члена НАТО", – заявив заступник генерального директора з авіабудування та виробництва підприємства Володимир Коробов.