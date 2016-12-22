Уряд планує через 3 роки відмовитися від вугілля з АТО, – Насалик

Кабінет міністрів України планує щороку зменшувати на 30% залежність від антрацитової групи вугілля і через три роки відмовитися від поставок цього вугілля з зони АТО. Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на підсумковій прес-конференції, передає УНН.

"Стратегічно ми розглядаємо, щоб кожен рік зменшувати залежність від антрацитової групи вугілля на 30%. Через три роки повністю відійти від залежності від антрацитової групи вугілля з зони АТО", - наголосив міністр.

Раніше І.Насалик повідомив, що на 1 березня 2017 року планується запуск другого блоку Зміївської ТЕС. Ще через три місяці планується запустити п’ятий блок Зміївської ТЕС, який переходить з антрацитової групи на газову групу вугілля, яке виробляється на території України.

Міністр підкреслив, що щороку Україна зможе економити 1,5-2 млн тонн вугілля антрацитової групи і компенсувати закупівлі з зони АТО.