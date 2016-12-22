Уряд Японії схвалив рекордний оборонний бюджет на 2017 фінансовий рік

На тлі територіальних суперечок з Китаєм і загроз з боку Північної Кореї уряд Японії схвалив рекордний оборонний бюджет на наступний фінансовий рік.

Обсяг коштів, які влада планує витратити на оборону, складе 5,13 трлн ієн (43,6 млрд доларів) при загальному обсязі бюджету в 97,5 трлн ієн (830 млрд доларів).

Новий бюджет країни набирає чинності з початку наступного фінансового року 1 квітня 2017 року. До цього його має затвердити парламент.

Територіальні суперечки з Китаєм щодо островів у Східно-Китайському морі спричинилися до збільшення витрат на берегову охорону з 187,7 млрд йен до 210 млрд ієн (1,8 млрд доларів).

Зокрема, японська влада має намір закупити 5 великих патрульних кораблів і розширити штат берегової охорони на 200 людей. Токіо хоче також удосконалити систему протиракетної оборони у відповідь на ядерну програму Північної Кореї.

Експерти відзначають, що різке підвищення бюджетних витрат на тлі економічних негараздів і стрімкого старіння населення може призвести до підвищення зовнішнього боргу Японії.

Нагадаємо, вчора у Києві відбулися перші в історії двосторонніх відносин українсько-японські консультації у сфері забезпечення кібербезпеки.