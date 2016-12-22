В 2016 році в Україні відремонтовано 816 км доріг

Цього року під пильним контролем уряду України відремонтовано 816 кілометрів доріг, ще на 711 кілометрах покладене захисне покриття, "ямковий" ремонт проведено на 9 млн км² автошляхів.

Про це інформує прес-служба КМУ на своїй сторінці у Facebook.

"На ремонт і утримання доріг з Бюджету-2016 було виділено близько 8 млрд грн, ще 1,4 млрд залучено від міжнародних фінансових організацій", - йдеться у повідомленні.

За словами уряду, у наступному році на модернізацію доріг з нового бюджету буде спрямовано 14,2 млрд грн. Ще 15 млрд грн має бути залучено завдяки поширенню на всі області експерименту зі скерування 50% від перевищення надходжень від митниці на фінансування дорожнього господарства. Від міжнародних фінансових організацій очікується до 27,2 млрд грн допомоги.

"Тож наступного року планується провести повномасштабне відродження дорожнього господарства України", - додають у КМУ.

Нагадаємо, на українських автомобільних дорогах з'являться нові дорожні знаки, і вони стануть зручніше для водіїв.