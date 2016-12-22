В українців зменшився інтерес до перегляду фільмів РФ, - Держкіно

В українців зник інтерес до перегляду російських фільмів у кінотеатрах.

Про це заявив перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін, передає "Укрінформ".

"Хочу доповісти, що на телеканалах з 2014 року, згідно із законом, у нас заборонена телепродукція держави-агресора - РФ. З кіноекранами дещо інша ситуація. Ми все ще видаємо дозволи на ті стрічки, які тут демонструються. Так от, вчора була розмова з одним із прокатників, який сказав: а ви знаєте, в цьому році перестали ходити на російські стрічки. Просто зник інтерес", - заявив Неретін.

Він наголосив на важливості зйомки та показів таких стрічок, як "Воїни духу", і не лише в кінотеатрах, а й на телеканалах, які, втім, часто думають лише про рейтинги.

Нагадаємо, що радіостанція "Шансон" отримала штраф за пісню про російський морфлот.