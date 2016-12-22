В Україні побудують завод з виробництва тепловиділяючих збірок для АЕC, - Насалик

Україна у рамках політики щодо переведення енергосектору на власну сировину і відходу від залежності від поставок з Росії побудує завод з виробництва твердих тепловиділяючих збірок (ТВЗ).

Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, пише "Інтерфакс-Україна".

"Є три компанії, готові взяти участь в конкурсі: китайська компанія, яку ми допустили, Westinghouse і французька компанія, яку я поки що не хочу називати", – сказав він.

Міністр зазначив, що в поточному році з 13 поставок палива для українських АЕС чотири поставки здійснила компанія Westinghouse, що становить практично 30%.

"Ядерна енергетика готова перейти на нього (паливо Westinghouse) в повній мірі", – заявив Насалик.

Тепловиділяючу зборка (ТВЗ) – кінцевий продукт створюваного виробництва, який використовується в якості палива атомних електростанцій. Виготовлення тепловиділяючих збірок є завершальною стадією виготовлення палива для АЕС і однією з найбільш важливих стадій ядерного паливного циклу, так як тепловиділяюча збірка повинна завантажуватися в ядерний реактор і працювати при високій температурі і в середовищі, що знаходиться під впливом радіації протягом 4-5 років.

Нагадаємо, що уряд планує через 3 роки відмовитися від вугілля з АТО.