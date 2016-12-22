Вчені в Італії фіксують пробудження супервулкану

Сплячий супервулкан Флегрейські Поля (Campi Flegrei) в італійському місті Неаполь демонструє ознаки "пробудження" і, ймовірно, наближається до критичної точки тиску.

Про це свідчать дослідження італійських і французьких вчених, повідомляє AFP.

Вчені вперше визначили межу, після якої магма, що піднімається під поверхнею землі, може викликати вивільнення рідин і газів. Це призведе до вивільнення назовні високотемпературної пари.

"Гідротермальні породи при нагріванні можуть в кінцевому підсумку втратити свою механічну стійкість, викликаючи прискорення критичних умов", - сказав науковий співробітник Національного інституту геофізики і вулканології Болоньї.

За словами вчених, зараз неможливо сказати, чи буде виверження і коли це може статися. У разі виверження в небезпеці можуть опинитися близько півмільйона людей, що живуть поблизу кальдери супервулкану.

Починаючи з 2005 року, Campi Flegrei переживає те, що вчені називають "підйом", в результаті італійська влада підвищила рівень тривоги в 2012 році з зеленого до жовтого, що вказує на необхідність активного наукового моніторингу.

Кальдера сплячого вулкану була сформована 39 тисяч років тому в результаті вибуху, який викинув в повітря сотні кубічних кілометрів лави, скелі і уламки.

На думку вчених, це було найбільше виверження в Європі за останні 200 тисяч років. Campi Flegrei останній раз вивергався в 1538 році, хоча і в значно менших масштабах.

Всього у 20 кілометрах розташований вулкан Везувій, виверження якого трохи більше 2000 років поховало кілька римських поселень в регіоні, в тому числі Помпеї.