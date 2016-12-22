Вінничани запалили лампадки на знак пам’яті за загиблими у боях на Світлодарській дузі

Сьогодні на майдані Героїв Небесної Сотні зібралися небайдужі вінничани, щоб вшанувати пам’ять тих, хто загинув на Світлодарській Дузі. Ідея організувати вшанування українських героїв належить волонтерці з «Кулінарної сотні» Тетяні Власюк. У понеділок ввечері на своїй сторінці у соціальні мережі вона запропонувала вінничанам розділити горе України, запалити лампадки і провести панахиду за загиблими. На її заклик відгукнулося більше сотні городня, переважна більшість – це громадські активісти та волонтери.

«За офіційними даними у боях на Світлодарській дузі загинуло п’ятеро українських військових. Ми не будемо сьогодні вдаватися до правдивості чи неправдивості цих чисел. Просто запалимо лампадки на знак пам’яті про кожного українського героя, який віддав своє життя за мир над нашою головою. У такий спосіб намагаємося підтримати і розділити біль з родинами, які втратили найрідніших людей. Віддати шану тим, кого не зможемо особисто провести в останню дорогу», – каже волонтерка Тетяна Власюк.

Вінничани вшанували хвилиною мовчання загиблих героїв і запали лампадки на їхню честь. Після спільної молитви волонтери висловили свої співчутті на пам’ятному прапорі України, який традиційно виносять на площу в дні пам’яті за загиблими на війні українцями.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора