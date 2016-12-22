ВРУ ухвалила закон про амністію у 2016 році

Верховна Рада ухвалила закон про амністію у 2016 році з пропозиціями Президента. За відповідне рішення проголосували 226 народних депутатів.

Згідно з законом, передбачається звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким.

Зокрема, йдеться про осіб, які на момент вчинення злочину були неповнолітніми, жінок, вагітних на день набрання чинності цим законом.

Як відомо, Верховна Рада 7 липня схвалила законопроект щодо амністії у 2016 році.

"За" проголосували 247 народних депутатів, законопроектом передбачається амністія учасників бойових дій, які обвинувачені чи засуджені за злочини, які не є особливо тяжкими.

Згодом Президент Порошенко ветував закон "Про амністію у 2016 році", дія якого поширюється зокрема на учасників АТО.

Парламентський комітет розглянув пропозиції Президента до закону "Про амністію у 2016 році" і вирішив звернутися до представника Президента у Верховній Раді Артура Герасимова щодо необхідності чіткого формулювання тексту президентських змін та надання їх комітету.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада скасувала своє рішення про обрання Надії Савченко членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.