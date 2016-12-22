Європейські партнери готують транспортну стратегію для України, - Омелян

Європейські партнери готують для України Національну транспортну стратегію, яка включатиме бачення системного розвитку всіх видів транспорту на найближчі 13 років. Водночас ключова роль відводитиметься саме електротранспорту.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян у четвер під час "круглого столу" щодо перспектив розвитку електротранспорту в Україні, який відбувся у четвер у Мінінфраструктури, повідомляє міністерство на своїй сторінці у Facebook.

"Європейські партнери готують Національну транспортну стратегію для України, яка має представити бачення системного розвитку всіх видів транспорту до 2030 року", - сказав Омелян.

Він висловив переконання, що особлива роль в цій стратегії буде відведена електротранспорту.

"Моє особисте переконання: в цій стратегії особлива роль має бути відведена саме такій темі, як електротранспорт, електрокари. Чесно скажу, електротранспорт – тема, за яку я особисто дуже вболіваю", - додав міністр.

За словами Омеляна, електротранспорт – майбутнє, яке вже настало, і Україна має рухатися в цьому загальноєвропейському та загальносвітовому тренді.

"Я твердо вірю, що ця ніша ринку вже створена, це однозначно майбутнє, і ми маємо великі шанси зайняти свою частку ринку, бо стартові умови у всіх однакові. Ми об’єднали навколо себе і Міністерство палива та енергетики, і Міністерство екології, я думаю, що буде підтримка і з боку керівництва держави у питанні розвитку електротранспорту в Україні", - наголосив міністр.