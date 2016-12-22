З лютого Україна матиме профіцит електроенергії, - Насалик

Україна буде мати з лютого 2017 року профіцит виробництва електричної енергії, яка піде на експорт.

Про це сказав сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час презентації національної ініціативи "Електросьогодні".

"Починаючи з лютого, Україна буде мати профіцит електричної енергії, яка не тільки піде на експорт, але можливий цей профіцит, який створює атомний комплекс, використовувати в таких цілях як електромобілі", - сказав міністр.

Про те, що енергетична політика України 2016 року продовжує переживати не найкращі часи, читайте у статті "Дня" "Підсумки – 2016. Енергетика".