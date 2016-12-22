За 2016 рік на Донбасі жертвами конфлікту стали 83 мирних жителів, - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.

Про це під час брифінгу повідомив заступник СММ ОБСЄ Олександр Хуг, передає 112.ua.

"З січня по листопад 2016 спостерігачі ОБСЄ зафіксували 83 жертви серед цивільного населення, а також 305 випадків травмування мирних жителів", - повідомив Хуг.

У свою чергу, за даними ООН, з серпня в зоні АТО загинули 32 мирних жителя, 132 людини були поранені.

Нагадаємо, сьогодні більше 40 автомобілів в порушення норм міжнародного права прямують на Донбас через неконтрольовану українськими прикордонниками територію.