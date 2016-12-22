За день бойовики 15 раз обстріляли позиції ЗСУ

Бойовики в четвер 15 разів обстрілювали позиції українських військових у зоні АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Вогонь ворог зосередив на донецькому напрямку. "З артилерії калібру 122 мм окупанти обстрілювали наші позиції в районі Луганського. Зі 120-мм мінометів - Луганське та Старогнатівку. З 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське", - відзначили в штабі.

Крім того, протягом дня супротивник двічі обстріляв Миронівку з 152-мм артилерії.

"На маріупольському напрямку з 120-мм і 82-мм мінометів супротивник обстріляв Красногорівку і Водяне. На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів і 82-мм мінометів ворог вів вогонь по Кримському", - сказано в повідомленні.