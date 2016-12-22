За останні тижні в окупованому Криму відбулося 7 обшуків у домах кримських татар

З 30 листопада по 21 грудня в Криму відбулося сім обшуків у домах кримських татар. Про це повідомив координатор кримської контактної групи з питань прав людини Абдурешит Джеппаров.

"Три обшуки 30 листопада, обшук 2 листопада, обшуки наступні три дні ще у трьох — це у Сімферополі. Протягом 10 днів — 7 обшуків. Два вироки суду, одному — один рік умовно, іншому — два роки умовно. Потім готують людей: четверо в СІЗО за ст.205, в Севастополі вони були арештовані, зараз готують їх переводити в Ростов, де потрапляють під юрисдикцію військового суду", — сказав він.

Крім того, Джеппаров повідомив що було зафіксовано випадки застосування тортур до Інвіру Крошу, йому 24 роки, двоє дітей, одружений. До нього були застосовані тортури 16 грудня, коли його обманним шляхом ввели в будівлю РВВС, потім з ним працювали співробітники ФСБ, пропонували, щоб він з ними співпрацював. Пропонували підписати папір, він відмовлявся. Скінчилося тим, що пізно вночі його катували електричним струмом.

Нагадаємо, 19 грудня Генасамблея ООН проголосувала за проект резолюції "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", підготовлений Україною.