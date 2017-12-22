Бойовики обстріляли позиції ЗСУ з важкої артилерії, БМП і танків

Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 11 обстрілів позицій Збройних сил України, зокрема гатили з важкої артилерії, мінометів, БМП та танків, передає прес-центр штабу АТО.

“Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій сил АТО. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, як поінформували у штабі, на луганському напрямку противник вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО зі 120-мм мінометів, озброєння БМП і танка на підступах до Зайцевого.

“На донецькому напрямку було гарячіше. Так, у районі Пісків впродовж першої половини доби зафіксовано неодноразові обстріли загарбниками з мінометів калібру 120-мм і танків. Російські найманці випустили біля цього прифронтового села понад 70 боєприпасів. Також значна вогнева напруженість на цьому напрямку спостерігалась на Приазов’ї. Тут окупанти застосували важку 152-мм артилерію та 120-мм міномети довкола Лебединського і Водяного”, — наголосили у прес-центрі штабу.

Крім того, зазначається, що неспокійно було поблизу Авдіївки і Кам’янки, де російські найманці вели вогонь з гранатометів різних видів та стрілецької зброї.