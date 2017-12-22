Через вихід з СЦКК РФ буде винною у випадку загострення на Донбасі, - ФРН

Якщо на Донбасі погіршиться ситуація чи зросте кількість жертв, відповідальність повністю ляже на РФ.

Про це заявила представниця уряду ФРН Ульріке Деммер, повідомляє "Укрінформ".

Росії доведеться взяти на себе відповідальність за можливу ескалацію і жертви на Донбасі, якщо вона не перегляне рішення щодо виведення своїх офіцерів зі складу Спільного центру по координації і контролю за припиненням вогню на Донбасі.

"Федеральний уряд сподівається, що російська сторона перегляне своє рішення і відмовиться від цього кроку, інакше, будь-яке подальше загострення ситуації та пов'язані з цим жертви будуть відповідальністю Росії", - заявила Деммер.

Також представниця уряду зазначила, що СЦКК вносить великий вклад не лише у підтримку перемир'я, але і в забезпечення роботи спостерігачів ОБСЄ, у його рамках здійснюється прямий контакт між військовими.