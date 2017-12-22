Екс-офіцер ЗСУ отримав 14 років за роботу на російські спецслужби

Колишній майор Збройних сил України отримав 14 років тюрми за роботу на російську військову розвідку.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Правоохоронці встановили, що майор Збройних Сил України в запасі після звільнення виїхав на постійне місце проживання до Москви. У Росії він був завербований представником ГУ ГШ Збройних сил РФ, з яким був знайомий за часів спільного навчання у військовому виші", - йдеться у повідомленні.

Так, колишній офіцер ЗСУ отримав завдання від свого куратора повернутися в Україну для збору відомостей про частини та підрозділи Збройних Сил у районі проведення антитерористичної операції.

Новоспечений агент вийшов з пропозицією про "співпрацю" на одного з діючих офіцерів оперативного командуваня ЗСУ, запропонував йому за гроші передавати інформацію.

Після зустрічі український військовий одразу звернувся до СБУ та власного керівництва з інформацією про спробу вербування.

У жовтні 2016 року співробітники військової контррозвідки затримали зловмисника у Рівному під час отримання "документів", у яких, на його переконання, містилася таємна інформація військового характеру.

За задумом куратора, російські спецслужби мали б отримати матеріали про мобілізаційне розгортання в районі проведення антитерористичної операції та підрозділи української армії, що дислоковані поблизу Маріуполя.

У підсумку Корецький районний суд у Рівненській області визнав затриманого винним у державній зраді та засудив до 14 років позбавлення волі.