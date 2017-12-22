Фігуранту справи про вбивство журналіста Веремії винесли вирок

Одному із фігурантів справи про вбивство журналіста В'ячеслава Яремія Юрію Крисіну суд виніс умовний термін покарання. Про це повідомили у Шевченківському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.

"Підсудному винесено вирок - чотири роки позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном", - сказали у суді.

Варто зазначити, що під час розслідування, справу Крисіна було перекваліфіковано статтю умисне вбивство на хуліганство.

Нагадаємо, у квітні з Крисіна зняли електронний браслет.