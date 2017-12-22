"Газпром" заперечує перемогу "Нафтогаза" у Стокгольмському арбітражі та вимагає $2 млрд

Російський газовий монополіст заперечує, що вирок Стокгольмського арбітражу був на користь України та вимагає від "Нафтогазу" $2 млрд.

Про це повідомили у "Газпромі", передає російський "Интерфакс".

"Суд відмовив "Нафтогазу" в праві на перегляд ціни газу за період з травня 2011 року до квітня 2014 року і у стягненні переплати за газ за період з травня 2011 року до 26.04.2014 на суму близько $ 14 млрд", - стверджують у "Газпромі".

Представники російської компанії кажуть, що насправді суд нібито зобов'язав українську компанію заплатити Росії $2 млрд по заборгованості за газ.

Крім того, "Нафтогаз" нібито забов'язали також щорічно з 2018 року відбирати і оплачувати 5 млрд кубометрів газу напряму у "Газпрому".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз" сьогодні повідомив про свою перемогу у Стокгольмськиму арбітражному суді над "Газпрому".