Гройсман розказав про ключові завдання на наступний рік

Кабінет міністрів України у 2018 році матиме низку надзвичайно важливих завдань, покликаних покращити стан держави і якість життя людей.

Про це прем’єр-міністр Володимир Гройсман сказав на підсумковій річній прес-конференції, повідомляє Укрінформ.

"Завдання у 2018 році полягають у тому, щоб зробити більш якісною систему освіти, охорону здоров'я, збільшити економічне зростання", - сказав Гройсман.

За його словами, наступного року уряд докладе максимуму зусиль для пришвидшеного економічного зростання, забезпечення людей роботою та гідними зарплатами та гарантування їхньої безпеки.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що на сьогоднішній день, перед українськими дипломатами стоять завдання підтримки державності і незалежності України.