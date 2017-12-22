Іспанський суд звинуватив ще 3-х лідерів Каталонії у сепаратизмі

Суд Іспанії оголосив про підозру у сепаратизмі ще трьом політичним лідерам Каталонії.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Звинувачення у підбурюванні до заколоту та розтраті коштів були висунуті: екс-главі регіону Артуру Масу, другому номеру партії Республіканських лівих Каталонії Марті Ровіри та речнику Радикальної лівої партії Анні Габрі.

Всі вони належали до так званого Стратегічного комітету, який розробляв план проведення незаконного референдуму та проголошення незалежності автономії від Іспанії.

Нагадаємо, згідно з підрахунком бюлетенів, більшість у парламенті Каталонії взяли партії, які виступають за відокремлення регіону від Іспанії.