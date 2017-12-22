Клімкін і Габріель почнуть наступний рік з поїздки на Донбас

22 грудня, 2017 - 17:07
Міністри закордонних справ України та Німеччини на початку наступного року відвідають Донбас.
Про це глава МЗС України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.
"Щойно поспілкувався з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас", - повідомив Клімкін.
Щойно поспілкувався з Міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 22, 2017
Джерело: День