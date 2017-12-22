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Клімкін і Габріель почнуть наступний рік з поїздки на Донбас

22 грудня, 2017 - 17:07
Фото Reuters

Міністри закордонних справ України та Німеччини на початку наступного року відвідають Донбас.

Про це глава МЗС України Павло Клімкін написав на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно поспілкувався з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем. Наступний рік почнемо зі спільної поїздки на Донбас", - повідомив Клімкін.

Джерело: День
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